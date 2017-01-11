Brezilyalı efsanenin torunu Brentford'da
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BREZİLYALI EFSANENİN TORUNU BRENTFORD'DA

Brezilyalı efsanenin torunu Brentford'da

Brezilyalı efsanenin torunu Championship ekiplerinden Brentford ile anlaştı.

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Garrincha'nın İsveçli torunu Henrik Johansson, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile 2,5 yıllık anlaşma yaptı.

Brentford Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun B takımıyla sahaya çıkacağı bildirildi.

Futbol tarihinin en iyi dripling yapan oyuncusu olarak gösterilen Garrincha, Brezilya ile 2 kez (1958 ve 1962) Dünya Kupası kazanmıştı. Dedesi gibi kanatta görev alan Johansson, İsveç temsilcisi Halmstad'ın 19 yaş altı takımında forma giyiyordu.

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