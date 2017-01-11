Ankara'da şampiyona hazırlığı başladı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA'DA ŞAMPİYONA HAZIRLIĞI BAŞLADI!

Ankara'da şampiyona hazırlığı başladı!

Senkronize Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

336 Okunma

Senkronize Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Milli takım, Macaristan'da 21-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Senkronize Yüzme Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 5 günlük kampa girdi.

Beliz Doğa Bülbül, Sude Dicle, Azra Ulu, Eda Tuncay, Hande Yıldız, Mina Turhan, Öykü Evliya, Dila Horasan, İde Ezgi Önal, Talya Özkaya, Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı'nın yer aldığı kamp kadrosunun başında antrenör Natalia Matchuck bulunuyor.

 
ETİKETLER
Sol bek fabrikası Ankaragücü
Halkbank, Kupa Voley'de finalde
Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!
Ankaragücü'nde devre arası hareketli geçti
Erhan Şentürk: "Aydın'dan lider dönmek istiyoruz"
Satranç'ta hedef: "1 milyon sporcu"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿