ANKARA'DA ŞAMPİYONA HAZIRLIĞI BAŞLADI!

Senkronize Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.
Milli takım, Macaristan'da 21-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Senkronize Yüzme Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 5 günlük kampa girdi.
Beliz Doğa Bülbül, Sude Dicle, Azra Ulu, Eda Tuncay, Hande Yıldız, Mina Turhan, Öykü Evliya, Dila Horasan, İde Ezgi Önal, Talya Özkaya, Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı'nın yer aldığı kamp kadrosunun başında antrenör Natalia Matchuck bulunuyor.