DENİZLİ BBSK, "DENİZLİ FUTBOL AKADEMİSİ" OLDU

Denizli'de 1980 yılında kurulan ve yıllarca 3. Lig ve 2. Ligde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ismi Denizli Futbol Akademispor olarak değişti.

Denizli'de 1980 yılında kurulan ve yıllarca 3. Lig ve 2. Ligde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ismi Denizli Futbol Akademispor olarak değişti.

Kulübün yeni başkanı ise Denizlispor'un mevcut yönetiminden istifa eden Ufuk Eren oldu.

Spor Toto 3.lig 3.grupta mücadele eden ve yaptığı flaş transferlere rağmen sezonun ilk yarısında istenilen performanstan uzak kalarak, 13 puanla düşme hattına gerileyen ve devre arasında mevcut futbolcularını serbest bırakan Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizlisporun pilot takımı olarak yeşil siyahlı yönetimin bünyesine devredilmişti.

Salı günü akşamı toplanan Denizlispor yönetimi, 11 Ocak Çarşamba günü saat 15.30da Bahçelievler İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde ki kulüp binasında yapılacak olan olağanüstü kongre öncesinde, kulübün ismi ve başkanı konusunda aldığı kararı, Denizlispor kulübünün resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklama da şu görüşlere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

10.01.2017 (Bugün) tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, yarın yapılacak olan Denizli Büyükşehir Belediyespor kongresinde başkan adayı olarak yönetim kurulu üyemiz Ufuk Eren'in gösterilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle Ufuk Eren, Denizlispor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş ve istifası oy birliği ile kabul edilmiştir.

Denizli Büyükşehir Belediyespor futbol takımının yeni isminin de Denizli Futbol Akademi Spor Derneği olarak değiştirilmesine ve kısa isminin Denizli Futbol Akademisi olarak anılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Denizlispor Yönetim Kurulu"

Hafta sonu deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, Doğan Seryfi Atlı Stadında Denizli Süper Amatör Küme takımlarından Kale Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör İsmet Kamak, her geçen hafta daha iyi olacaklarını, ligden düşme gibi endişelerinin olmadığını açıkladı.