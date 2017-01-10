TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!

Trabzonspor'un Gaziantepspor'a kiraladığı Muhammet Demir, bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamadı.

Trabzonspor'un geçen sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor'dan 2 milyon 750 bin avro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Muhammet Demir, Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamazken, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak eski takımına kiralandı.

Gaziantepspor formasıyla geride kalan sezon ligin 18 haftalık bölümünde 7 kez rakip fileleri havalandıran ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkı sağlayan forvet oyuncusu, bordo-mavili takımda ise 16 haftada 4 gol kaydetmişti.

Trabzonspor formasıyla ligdeki son golünü geçen sezonun 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kaydeden Muhammet Demir, 8 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından fileleri sarsmayı başaramadı.

Bu sezon 9 lig maçında 424 dakika sahada kalan ve gol atamayan 25 yaşındaki oyuncunun, ligdeki gol özlemi de 247 güne çıktı.

Muhammet Demir, Trabzonspor'un ligin ilk bölümünün son 2 haftasında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda forma giymemişti.

- Gol attığı lig maçlarında tek galibiyet

Trabzonspor, Muhammet Demir'in gol attığı lig maçlarında tek galibiyet aldı.

Bordo-mavili formayla ligde 4 kez gol sevinci yaşayan Muhammet, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2, Akhisar Belediyespor ve Gençlerbirliği müsabakalarında ise birer kez fileleri havalandırmıştı.

Muhammet Demir'in gol attığı maçlarda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Karadeniz ekibi, Akhisar Belediyespor'a 2-1, Gençlerbirliği'ne ise 3-1 mağlup olmuştu.