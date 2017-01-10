Teniste şike cezası
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TENİSTE ŞİKE CEZASI

Teniste şike cezası

Teniste Dürüstlük Birimi, şikeye karıştığı gerekçesiyle Nick Lindahl'e 7 yıl men ve 35 bin dolar para cezası verdi.

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Eski Avustralyalı tenisçi Nick Lindahl, şikeye karışması nedeniyle 7 yıl men ve 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lindahl'in 2013'de Avustralya'daki bir turnuvada şikeye karıştığı gerekçesiyle 7 yıl tenis müsabakalarından men ve 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tek erkeklerde 2010 yılında 187. basamağa kadar yükselen Lindahl, 2013'te emekliye ayrılmıştı.

Öte yandan, söz konusu olayla ilgili diğer iki Avustralyalı tenisçi Brandon Walkin ve Isaac Frost'un da ceza aldığı belirtildi.

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