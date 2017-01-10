İngiliz devi, Kjaer için gözünü kararttı!
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İNGİLİZ DEVİ, KJAER İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI!

İngiliz devi, Kjaer için gözünü kararttı!

Chelsea'nin, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için 18 Milyon Avro'luk bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

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Chelsea, Fenerbahçeli Simon Kjaer için kesenin ağzını açtı. İngiltere devi Chelsea'nin, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için 18 Milyon Avro'luk bütçe ayırdığı iddia ediliyor.

Transfer döneminde öne çıkan isimlerin başında gelen Simon Kjaer ile ilgili bu iddia İtalyan basınında yer aldı.

Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çeken başarılı stopere, Ada'nın dev kulüplerinden Chelsea'nin talip olduğu öne sürüldü.

Chelsea'nin, Simon Kjaer için kesenin ağzını açtığı ve 18 Milyon Avro'luk bütçeyle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi ise astronomik bir teklif gelmediği taktirde Kjaer'i satmayı düşünmüyor. Şu ana kadar Chelsea'den Fenerbahçe'ye Kjaer için iletilmiş resmi bir teklif de bulunmuyor.

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