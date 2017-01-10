BÜYÜKAKÇAY, AVUSTRALYA AÇIK İÇİN UMUTLU

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a ana tablodan dahil olacak milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Umarım güzel bir kura çekerim. En iyi tenisimi oynayarak üst turlara yükselmek istiyorum." dedi.

Dört grand slam tenis turnuvasından ilki olan Avustralya Açık'ta heyecan, yarın oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

Melbourne Park'ta düzenlenecek turnuvada milli sporcu İpek Soylu, teklerde ana tabloya kalabilmek için 12 Ocak Perşembe günü elemelerde mücadele edecek.

İpek, çiftlerde ise bir grand slam turnuvasında ilk kez ana tablo heyecanı yaşayacak.

Türk tenisi ve kariyeri açısından 2016'da birçok önemli başarıya imza atan Çağla Büyükakçay ise teklerde milli sporcular arasında ana tablodan turnuvaya katılacak tek isim olacak.

Çağla, böylece dört grand slam turnuvasında da ana tabloya yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını ele geçirecek.

Gençlerde ise bir grand slam turnuvasında ilk kez 3 Türk tenisçi ana tabloda mücadele edecek.

Dünya gençler sıralamasında 25'inci basamağa yükselerek Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kıran Ergi Kırkın'ın yanı sıra Kaya Göre ve Yankı Erel, turnuvada ana tabloda korta çıkacak.

"Kariyerimde bir ilki yaşayacağım"

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, AA'ya yaptığı açıklamada, yükselen performansını 2017'ye de taşımaya çalışacağını söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştiren 27 yaşındaki milli sporcu, sezonun ik grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemeler dahil 7. kez mücadele edeceğini hatırlattı.

Çağla, turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Umarım güzel bir kura çekerim. En iyi tenisimi oynayarak üst turlara yükselmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) bu hafta güncellediği listede teklerde 85. sırada yer alan Çağla, "Kariyerimde bir ilki yaşayacağım, Melbourne'de ilk defa doğrudan ana tabloda yer alacağım. Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da ana tablo oynayacak olmak heyecan verici." diye konuştu.

İpek, teklerde ilk 100'ü hedefliyor

Kariyerinde Avustralya Açık'ta teklerde ilk kez ana tabloya kalmaya çalışacak İpek Soylu ise oyununu sürekli geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirten 20 yaşındaki milli tenisçi, "Teklerde ilk 100'e girmeyi hedefliyorum." dedi.

Tek kadınlarda dünya 158 numarası İpek, Avustralya Açık'ın sezonun ilk grand slam turnuvası olması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Melbourne'de üst üste iki senedir elemelere katılıyorum. Avustralya Açık'ta teklerde ilk olarak ana tabloya çıkmayı hedefliyorum. Bunu gerçekleştirmem durumda ana tabloda da ilerlemek için elimden geleni yapacağım. Geçen yıl Fransa Açık'ta ana tabloya kalmayı başarmıştım."

İpek, çiftlerde ise Arjantinli partneri Maria Irigoyen ile Melbourne'deki prestijli organizasyonda ana tabloda korta çıkacağına dikkati çekti.

İpek Şenoğlu'nun ardından çiftlerde ilk 100'e giren ikinci Türk tenisçi olan İpek Soylu, "Kariyerimin ilk çiftler grand slam ana tablosu olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Sağlıklı ve başarılı bir sene geçirmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Marsel turnuvada yok

Milli tenisçi Marsel İlhan, dünya sıralamada gerekli dereceyi elde edemediği için sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak.

Marsel, bu gelişme üzerine programında değişiklik yaparak başka bir turnuvaya katılma kararı aldı.

Sakatlıklar ve teknik heyette yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2016'da 283. sıraya kadar gerileyen Marsel, 2017'de daha iyi bir sezon geçirmeyi umduğunu söyledi.

2014 yılında 77. basamağa kadar çıkarak kariyerinin en iyi derecesine ulaşan milli sporcu, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"2017 için iyi hazırlandım. Yaklaşık üç hafta Dubai'de kamp yaptım. Özellikle fiziksel olarak iyi çalıştım. Umarım, 2017 benim için daha iyi geçer. Dünya sıralamasındaki eski derecelerimi tekrar elde etmek istiyorum. Şu an ilk hedefim sıralamada en iyi 150 tenisçi arasına girmek. Sezon sonunda tekrar ilk 100'de yer almayı hedefliyorum."