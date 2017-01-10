Murray futbolda da kariyer yapmak istiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURRAY FUTBOLDA DA KARİYER YAPMAK İSTİYOR

Murray futbolda da kariyer yapmak istiyor

Büyük Britanyalı tenisçi Murray: "Tenisten sonra futbola yoğunlaşmak istiyorum."

322 Okunma

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, emekliye ayrılmasının ardından kariyerini futbola kaydırarak teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan erkeklerde dünya 1 numarası Murray, tenisi bırakmasının ardından sporun içinde kalarak oyuncu yetiştirmek istediğini belirtti.

Futbol maçlarına yoğun ilgisi olduğunu vurgulayan ve tenis kariyerinin ardından bu alana geçebileceğini vurgulayan 29 yaşındaki sporcu, "Teniste kalırsam yeni oyuncular yetiştirmek isterim ama futbolla ilgili bir şeyler yapabilirim. Çok fazla maç izliyorum ve bu spora düşkünlüğüm çok fazla. Tenisten sonra futbola yoğunlaşmak istiyorum." diye konuştu.

Emekliliğin ardından bir süre ailesiyle ilgileneceğini de kaydeden Murray, "Yeni branşımı belirleyince antrenörlük yapacağım. İlk olarak ailemle zaman geçireceğim. Çocuklarımın büyümesini gözlemlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sene sonunda İngiltere'de şövalye unvanıyla onurlandırılmasını da değerlendiren Büyük Britanyalı tenisçi, teklifi kabul etmeden önce tereddüt yaşadığını itiraf etti.

Yaşadığı süreci anlatan Murray, "Miami'de antrenman kampındaydım. Sabah uyandım ve teklifi kabul edip etmeyeceğim soruldu. Bu durumu, bana çok yakın olanlarla paylaştım. Çok büyük bir onurdu ve hayatımda daha fazla sorumluluk alacağım bir sürece başlayacaktım. Çok gencim, hala yarışın içindeyim ve korttaki performansımı hiçbir şeyin engellemeyeceğine emin olmalıyım. Bu nedenle unvanı kabul ederken bir süre düşünmem gerekti" yorumunu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından "Sir" unvanıyla onurlandırılan Murray, geçen yıl 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanırken, Wimbledon'dan da zaferle ayrılmıştı. Tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic'i geçerek dünya sıralamasında da zirveye yerleşen Murray, yaşayanlar arasında şövalye unvanını kazanan en genç kişi olarak adını Büyük Britanya tarihine yazdırmıştı.

ETİKETLER
1
Ankaragücü'nde peşinat ve maç başı ücretleri ödendi!
Agon Mehmeti ilk antrenmanına çıktı
Halkbank yarı finale yükseldi
Osmanlıspor'da Rusescu sevinci
Ziraat Bankası, Kupa Voley'e veda etti
Halkbank, Arkas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿