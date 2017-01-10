Büyükşehir Gaziantepspor, forvet ve stoper peşinde
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BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, FORVET VE STOPER PEŞİNDE

Büyükşehir Gaziantepspor, forvet ve stoper peşinde

Açıkgöz: "Forvet ve stoper mevkilerine 2 oyuncu daha dahil edip, transfer defterini kapatmak istiyoruz"

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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, forvet ve stoper mevkilerine oyuncu alıp, transferi tamamlamak istediklerini söyledi.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayırdıklarını, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Ramazan Civelek ve Erhan Kartal'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı.

Takımın yeni transferlerle hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Açıkgöz, "Forvet ve stoper mevkilerine 2 oyuncu daha dahil edip, transfer defterini kapatmak istiyoruz. Bu konuda görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah kulübümüze en yararlı olacak isimlerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıkgöz, lige verilen arada yapılan hazırlık çalışmaları ve takımdaki uyuma bakıldığında iyi bir görüntü verdiklerini kaydederek, her geçen gün daha iyi futbol sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

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