Gaziantep Basketbol'dan 42 sayı fark
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GAZİANTEP BASKETBOL'DAN 42 SAYI FARK

Gaziantep Basketbol'dan 42 sayı fark

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu maçında Gaziantep Basketbol, Södertalje Kings'i deplasmanda 42 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

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FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 4. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, İsveç temsilcisi Södertalje Kings'i deplasmanda 42 sayı farkla 93-51 mağlup etti.

Rakibi karşısında maçın başından sonuna etkili performans sergileyen Gaziantep ekibi, ilk çeyreğini 32-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 51-28 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 79-41 üstün tamamladığı maçtan 93-51 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Södertalje Kings ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Talje

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergey Krug (Rusya), Konstantin Simonow (Almanya)

Södertalje Kings: Lejasmeiers 7, Ongwae 4, Spires 6, Massamba 2, Bizaca 8, Sjolin, Lindström 12, Petersen, Ramstedt 6, Kovacek 3, Johnson 1, Kurbas 2

Gaziantep Basketbol: Rautins 19, Denmon 19, Altan Erol 13, Cherry 12, Jefferson 11, Ruzic 5, Emre Özkanlı 1, Alper Özcan 5, Berke Sungur 3, Balazic 3, Erden Eryüz 2

1. Periyot: 14-32

Devre: 28-51

3. Periyot: 41-79

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