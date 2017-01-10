GAZİANTEP BASKETBOL'DAN 42 SAYI FARK

FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 4. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, İsveç temsilcisi Södertalje Kings'i deplasmanda 42 sayı farkla 93-51 mağlup etti.
Rakibi karşısında maçın başından sonuna etkili performans sergileyen Gaziantep ekibi, ilk çeyreğini 32-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 51-28 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı daha da açan Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodunu 79-41 üstün tamamladığı maçtan 93-51 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Södertalje Kings ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Talje
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergey Krug (Rusya), Konstantin Simonow (Almanya)
Södertalje Kings: Lejasmeiers 7, Ongwae 4, Spires 6, Massamba 2, Bizaca 8, Sjolin, Lindström 12, Petersen, Ramstedt 6, Kovacek 3, Johnson 1, Kurbas 2
Gaziantep Basketbol: Rautins 19, Denmon 19, Altan Erol 13, Cherry 12, Jefferson 11, Ruzic 5, Emre Özkanlı 1, Alper Özcan 5, Berke Sungur 3, Balazic 3, Erden Eryüz 2
1. Periyot: 14-32
Devre: 28-51
3. Periyot: 41-79