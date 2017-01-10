Real'in genç yıldızı Hereenven'de
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REAL'İN GENÇ YILDIZI HEREENVEN'DE

Real'in genç yıldızı Hereenven'de

Hollanda ekibi Hereenven, Real Madrid'in genç yıldızı Martin Odegaard'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

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Hollanda Takımı Hereenven, Real Madrid'in genç yıldızı Martin Odegaard'ı kiraladı.

Real Madrid'in B takımı olan Castilla da görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hereenven ile anlaştı.

Hollanda ekibi, Norveçli genç yıldızı 1.5 yıllığına kiraladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

16 yaşında eflatun-beyazlı ekibe transfer olan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Odegaard, Real Madrid A takımında sadece 1 kez La Liga maçına çıktı.

Odegaard, Castilla da ise 14 maçta 3 gol kaydetti.

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