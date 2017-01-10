"TEKRAR MİLLİ TAKIMA GİTMEYİ HEDEFLİYORUM"

İshak Doğan, Trabzonspor'da geçirdiği dönemle ilgili soruya bu yanıtı verdi.

Sezon başında kadro dışı kaldığı Kardemir Karabükspor'da affedilen ve devre arası çalışmalarına katılan İshak Doğan, zor bir süreç geçirdiğini ve kırmızı-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

"Benim için zorlu bir süreçti"

Antalya kampında açıklamalarda bulunan İshak, sezon başında kadro dışı kalmasıyla ilgili, "Benim için zorlu bir süreçti. Bu dönemde bana destek olan, beni motive eden herkese teşekkür ediyorum. Bu konuyu kapattım. Artık önüme bakmak ve takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.

Devre arası çalışmalarının iyi gittiğini belirten 26 yaşındaki sol bek, "Çok iyi bir çalışma ortamı var. Zaten takım arkadaşlığımız çok iyi. O konuda bir sıkıntımız yok. Burada en iyi şekilde hazırlanıp, haftaya Akhisar Belediyespor ile yapacağımız lig maçına çalışmamızı yansıtacağız." diye konuştu.

Futbolcular muhabir oldu

İshak Doğan ile sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mahmut Akan'ın, muhabirliğe soyunup, birbirine soru sorması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

İlk olarak mikrofonu alan İshak'ın "Takıma yeni geldin. Havayı nasıl değerlendiriyorsun?" şeklindeki sorusuna Mahmut, "Takıma yeni gelen futbolcular var ama hiçbiri yabancılık çekmiyor. Kardemir Karabükspor Kulübü, bir aile kulübü. Buraya gelen herkes mutlu oluyor. Puanımız az görünebilir ama takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Bu sezon inşallah ligde kalacağız." diye cevap verdi.

Mahmut Akan, İshak'ın hedeflerini sorması üzerine, "Hedeflerim her futbolcunun hayali gibi büyük takımlarda oynamak. Bu işi meslek olarak değil, sevdiğim için yapıyorum. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili Mahmut, "Takımdan beklentim yüksek. Çünkü kaliteli futbolculara sahibiz. Genç bir kadro olarak, koşan ve mücadele eden bir takımız. Akhisar Belediyespor da kompakt bir futbol oynuyorlar. Bizim için zor maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut, İshak'ı terletti

Mahmut Akan da sorduğu sorularla takım arkadaşını sıkıştırmaya çalıştı.

Mahmut'un Trabzonspor'da geçirdiği dönemi hatırlatması üzerine İshak, "Kardemir Karabükspor benim hayatımda ve kariyerimde çok önemli bir nokta. İkinci evim sayılabilir. Trabzon'da bir macera yaşadım. Artık o konuyu açmak istemiyorum. Karabükspor'dayım ve buraya en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kırmızı-mavili futbolcu, takım arkadaşının "Trabzonspor zamanında A Milli Takım kadrosuna çağrıldın. Milli takımla ilgili hedeflerin neler?" şeklindeki sorusunu, "Sanırım senin biraz muhabirlik eksikliğin var. Ben Trabzonspor'da değil Kardemir Karabükspor'da ilk kez milli takıma çağrıldım. Bunu senin heyecanına veriyorum. Karabükspor'dan tekrar milli takıma gitmeyi hedefliyorum." diye cevapladı.

Mahmut'un "Bunun zor olacağını biliyorsun. Olmayacak şeyleri neden yapabilecekmiş gibi gösteriyorsun?" şeklinde karşılık vermesi üzerine İshak, "Senin için imkansız olabilir ama benim için değil. Kardemir Karabükspor'da oynarken milli takıma gittim. Senin bu ukala ve saçma sorularından dolayı burayı terk ediyorum." diye espri yaptı.

İki futbolcunun röportajında birbirine sordukları sorular ve verdikleri cevaplar, eğlenceli görüntüler oluşturdu.