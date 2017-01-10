HALKBANK, ARKAS'I 3-0 YENEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata
Arkas Spor: Sanders, Silva, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar)
Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Vincic, Emre Batur, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Milj, Rıfat Erden Çevikel)
Setler: 19-25, 20-25, 24-26
Süre: 85 dakika (27, 25, 33)