Halkbank, Arkas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
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HALKBANK, ARKAS'I 3-0 YENEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Halkbank, Arkas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Balıkesir Yeni 

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata

Arkas Spor: Sanders, Silva, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar) 

Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Vincic, Emre Batur, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Milj, Rıfat Erden Çevikel)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 85 dakika (27, 25, 33) 

 
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