Zoran Erceg basketbolu bıraktı
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ZORAN ERCEG BASKETBOLU BIRAKTI

Zoran Erceg basketbolu bıraktı

Ülkemizde hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarını terleten 32 yaşındaki Sırp basketbolcu Zoran Erceg basketbol yaşantısına nokta koydu.

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Ülkemizde hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarını terleten 32 yaşındaki Sırp basketbolcu Zoran Erceg basketbol yaşantısına nokta koydu.

Basketbol yaşantısına ülkesinde Polet Novi Becej takımında başlayan Erceg, 2006'da Borac Cacak forması altında ortaya koyduğu performansla 2008'de Yunan devi Olympiakos'un yolunu tutmuştu.2011/12 sezonunda Beşiktaş'la birlikte önemli başarılar yakalayan Erceg, Beşiktaş'taki performansından sonra CSKA Moskova'ya transfer olmuş, son olarak 2013-2015 yılları arasında da Galatasaray'ın başarısı için ter dökmüştü.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sakatlığından dolayı hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Erceg son iki yıldır basketbol oynamıyordu.

Kariyerinde Beşiktaş ile Lig, Türkiye Kupası ve Eurochallenge başarıları olan Erceg, CSKA Moskava ile VTB ligini ve Olympiakos'la da Yunanistan Kupası'nı kazanmıştı.

 

 
 
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