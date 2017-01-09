BUNDESLİGA’NIN EN İYİ FUTBOLCUSU AUBAMEYANG

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde forma giyen futbolcular, Borussia Dortmundlu Aubameyang’ı ilk yarının en iyi futbolcusu seçti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Gabonlu oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang, 2016-2017 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi.



Alman Kicker dergisinin geleneksel olarak yaptığı ve bu yıl Bundesliga’da oynayan 238 futbolcunun katıldığı ankette, Aubameyang oyların yüzde 33,6’sını alarak ilk yarının en iyi futbolcusu olarak belirlendi. Sarı-siyahlı takımda 3,5 yıldan beri forma giyen Aubameyang’ı, yüzde 23,1 ile Leipzig’in İsveçli futbolcusu Emil Forsberg ve yüzde 14,3 ile Bayern

Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski izledi. Bayern Münih’in Alman file bekçisi Manuel Neuer de yüzde 30,3 oranla ilk yarının en iyi kalecisi oldu. Bu kategoride Köln takımının kalesini koruyan Timo Horn yüzde 16,8’le ikinci, Eintracht Frankfurt’un Slovak kalecisi Lukas Hradecky de yüzde 11,8’le üçüncü sırayı aldı.



Ayrıca, Leipzig’i çalıştıran Ralph Hasenhüttl ilk yarıda "en kazançlı çıkan teknik direktör" olurken, "en iyi çıkış yakalayan" oyuncu ise yüzde 20,6’la Forsberg olarak gösterildi.



Futbolcuların yüzde 39,9’u bu sezon ilk kez Bundesliga’da mücadele eden ve şimdiye kadar sadece 2 yenilgi alan Leipzig’i, ilk yarının sürpriz takımı olarak gösterirken, futbolcuların yüzde 84,5’i de bu sezon Bayern Münih’in şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyeceğine inandığını belirtti. Leipzig’in şampiyon olacağını düşünen futbolcuların oranı ise yüzde 9,7’de kaldı. Aktif futbolcular arasında, dünyanın en iyi oyuncusu olarak yüzde 43,3 ile Barcelona’da top koşturan Arjantinli Lionel Messi ilk sırada belirlenirken,

bu kategoride Real Madrid’in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo’ya yüzde 36,6 oranında oy verildi.



Bundesliga oyuncuları tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü ise yüzde 29,4 ile Manchester City’yi çalıştıran İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola seçildi. Liverpool’un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp ise yüzde 19,7 oranıyla Guardiola’nın gerisinde yer aldı.

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