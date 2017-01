İSTEKALAR DÜNYA KUPASI İÇİN HAZIRLANIYOR

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bursa’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 1. Ayak müsabakalarında güçlü bir kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Ercan, yaptığı açıklamada, organizasyonun geçen yıl da Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anımsattı. Geçen sene katılımcı ülkelerin Türkiye’den mutlu ayrıldığını vurgulayan Ercan, "Dünyada yapılan en güzel organizasyonlardan birini gerçekleştirmiştik. Bu sene daha güzelini yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Bursalı sporseverlerin 1. ayak müsabakalarına büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Ercan, şöyle konuştu:



"Bu sene daha fazla ilgi bekliyoruz. Bu nedenle tribünlerin kapasitesini artırdık. İnşallah bilardoyu seven herkesin izlemesini sağlayacağız. Yine çekişmeli müsabakalar izleyecek, keyifli anlar yaşayacağız. Çok kuvvetli bir kadroyla temsil edileceğiz. 6-7 sporcumuz her zaman kupa kazanacak kalitede. Milli takım kadromuz belli. Ülkemizi temsilen katılacak diğer sporcuların belirlenmesi için de 12-13 Ocak tarihlerinde İstanbul’da Türkiye elemelerini gerçekleştireceğiz."



Başkan Altepe’ye rövanş çağrısı



Ersan Ercan, 6-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılacağını vurgulayarak, katılımcı tüm ülke sporcularının Bursa’dan memnuniyetle ayrılacağına inancını aktardı.



Geçen sene yapılan ilk ayak müsabakaları öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile gösteri maçı yaptıklarını hatırlatan Ercan, "Sayın başkan bilardoyu çok seven birisi, çok da iyi oyuncu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi rövanşa çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

