Güray Vural ilk idmanına çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜRAY VURAL İLK İDMANINA ÇIKTI

Güray Vural ilk idmanına çıktı

Kaysersipor'da Antalya kampı devam ediyor. Trabzonspor’dan transfer edilen Güray Vural, takımla çalıştı.

522 Okunma

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman minyatür kale ve çift kale maçlarla tamamlandı. İdmanda Kayserisporlu futbolcuların hırslı görüntüsü dikkati çekti. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Güray Vural'da takımla çalıştı

Kayserispor’un Trabzonspor’dan transfer ettiği Güray Vural, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. 

ETİKETLER #Kayserispor
Güray Vural resmen Kayserispor'da!
Kayserispor'da ayrılık!
Trabzonsporlu futbolcu Kayserispor'da!
Kayserispor Güray Vural ile anlaştı
12 maç fauller yüzünden oynanmadı!
Atama için sahte "Milli Sporcu Belgesi" düzenletti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿