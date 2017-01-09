EL İTTİFAK - GALATASARAY MAÇ SONUCU: 3-1

Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray tam kadroya yakın çıktığı mücadeleden 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede maça gol pozisyonları ile başlayan Galatasaray yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



El İttifak, Mohammed Kanoo'nun dakika 19'da attığı golle 1-0 öne geçti. Suudi Arabistan ekibinin ikinci golü ise dakika 25'de geldi. Saleh Al Jamaan dakika 25'de skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda Dakika 54'de Galatasaray'da Nigel de Jond topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekeçsiyle gol geçerlilik kazanmadı.



Galatasaray'ın golü Bruma'dan



El-İttifak dakika 54'de Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkartmayı başardı. Skoru belirleyen golü ise Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma dakika 81'de attı. Maç 3-1 sona erdi.