El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1
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EL İTTİFAK - GALATASARAY MAÇ SONUCU: 3-1

El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1

Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray tam kadroya yakın çıktığı mücadeleden 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

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Galatasaray devre arası kampında ilk hazırlık maçını Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan mücadelede maça gol pozisyonları ile başlayan Galatasaray yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

El İttifak, Mohammed Kanoo'nun dakika 19'da attığı golle 1-0 öne geçti. Suudi Arabistan ekibinin ikinci golü ise dakika 25'de geldi. Saleh Al Jamaan dakika 25'de skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda Dakika 54'de Galatasaray'da Nigel de Jond topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekeçsiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray'ın golü Bruma'dan

El-İttifak dakika 54'de Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkartmayı başardı. Skoru belirleyen golü ise Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma dakika 81'de attı. Maç 3-1 sona erdi.

 

 

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