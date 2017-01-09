YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU RONALDO!

FIFA 2016 Futbol Ödülleri sahiplerini buldu. Messi, Ronaldo ve Griezmann'ın yılın futbolcusu için aday olduğu ve merakla beklenen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü Real Madrid'in yıldızı Portekizli Ronaldo kazandı.

FIFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü, Premier Lig şampiyonu Leicester City'nin menajeri Claudio Ranieri aldı.

Ranieri: "Geçen sezon İngiltere'de olan, garip bir şeydi. Yukarıdan bir güç, 'Leicester kazanmalı' dedi.

FIFA Fair-Play Ödülü, Chapecoense'nin şampiyon ilan edilmesini isteyen Atletico Nacional'in oldu.

FIFA Puskas Ödülü'nü Malezyalı Mohd Faiz bin Subri kazandı. Faiz Subri FIFA Puskas Ödülü'nü kazanan ilk Asyalı oyuncu oldu.

FIFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü Carli Lloyd aldı.

FIFA 2016 Futbol Ödülleri'nde yılın en iyi 11'i belli oldu. Çarşamba günü Atletic Bilbao maç yapacağı için törene katılamayan Barcelona'dan 4, Real Madrid'ten 5, Bayern Münih ve Juventus'tan ise 1'er oyuncu yer aldı.