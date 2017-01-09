BİR GÜN SONRA MAÇA ÇIKTI, DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncusu Ege Arar, Türkiye Basketbol Liginde gösterdiği etkileyici performansa devam ediyor.

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncusu Ege Arar, Türkiye Basketbol Liginde gösterdiği etkileyici performansa devam ediyor.

Dün Galatasaray Odebank formasıyla Anadolu Efese karşı ilk beş başlayan Ege Arar, bu önemli maçın üstünden 24 saat geçmeden başka bir maça çıktı. Çifte lisansla Türkiye Basketbol Liginde Pertevniyal forması giyen Ege, bugün Bandırma Kırmızı karşısında sahada yer alırken, üst düzey bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Pertevniyalin Bandırma Kırmızı deplasmanından galibiyetle döndüğü maçta 31 dakika sahada kalırken, 15 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla harika bir performans sergiledi.

Ege, iki sayılık atışlarda 5-9 ile oynarken, faul atışlarında ise 5-10 ile mücadele etti.

Pertevniyalde iyi bir performans sergileyen Ege, geride kalan 15 maçta 12.6 sayı, 11.0 ribaund ve 1.6 blok ortalamasıyla oynadı.