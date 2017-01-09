BİR GÜN SONRA MAÇA ÇIKTI, DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncusu Ege Arar, Türkiye Basketbol Liginde gösterdiği etkileyici performansa devam ediyor.
Dün Galatasaray Odebank formasıyla Anadolu Efese karşı ilk beş başlayan Ege Arar, bu önemli maçın üstünden 24 saat geçmeden başka bir maça çıktı. Çifte lisansla Türkiye Basketbol Liginde Pertevniyal forması giyen Ege, bugün Bandırma Kırmızı karşısında sahada yer alırken, üst düzey bir performans sergiledi.
Genç oyuncu, Pertevniyalin Bandırma Kırmızı deplasmanından galibiyetle döndüğü maçta 31 dakika sahada kalırken, 15 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla harika bir performans sergiledi.
Ege, iki sayılık atışlarda 5-9 ile oynarken, faul atışlarında ise 5-10 ile mücadele etti.
Pertevniyalde iyi bir performans sergileyen Ege, geride kalan 15 maçta 12.6 sayı, 11.0 ribaund ve 1.6 blok ortalamasıyla oynadı.