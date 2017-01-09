Milli takım Ankara'da kampa girdi.
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MİLLİ TAKIM ANKARA'DA KAMPA GİRDİ.

Milli takım Ankara'da kampa girdi.

21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda (Championship) mücadele edecek milli takım Ankara'da kampa girdi.

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21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda (Championship) mücadele edecek milli takım Ankara'da kampa girdi.

Şampiyona hazırlanan milliler ilk çalışmasını Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Milli oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Toplu oyun ve şut çalışmasının ardından taktiksel maç yapan sporcular idmanı tamamladı.

Milli takım başantrenörü Yıldırım Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Grubu'nda kuvvetli takımlarla mücadele edeceklerini söyledi.

Şampiyonada hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu dile getiren Beyazıt, "Güçlü takımlarla karşılaşacağız. En azından Championship'ten bir alt lige düşmek istemiyoruz." dedi.

Türkiye şampiyonada A Grubu'nda İtalya, Çekya ve Rusya ile karşılaşacak. 

Milli takım kafilesi 18 Ocak Çarşamba günü şampiyonanın düzenleneceği Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edecek. Şampiyona 20-22 Ocak tarihlerinde yapılacak.

 
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