Antalyaspor'dan Fikret Orman açıklaması
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ANTALYASPOR'DAN FİKRET ORMAN AÇIKLAMASI

Antalyaspor'dan Fikret Orman açıklaması

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a konuştu.

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Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Peker, "Beşiktaş camiası bizim çok sevdiğimiz bir camia. Beşiktaş, Eto'o için istenen ücreti vermediği için bu transfer gerçekleşmedi. Başkan Orman'ın demeci beni çok üzdü. Sayın Şafak Öztürk Antalyaspor'un başkanıdır, adamlığıyla bizim gururumuz olmuştur. Bu tür demeçler camiaları karşı karşıya getirir. Beşiktaş bizim her zaman örnek aldığımız bir camiadır" dedi.

-Sandro yarın imza atacak

Peker transfer gelişmeleriyle ilgili olarak ise, "Sandro imza aşamasında, bugün sağlık kontrolünden geçecekti.Yarın resmi sözleşme imzalanacak" ifadelerini kullandı.

 
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