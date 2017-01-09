BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında Çin'e transfer olan deneyimli savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Son olarak Matej Mitrovic'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in tecrübeli savunma oyuncusu istemesi nedeniyle, rotayı Ersan Gülüm'e çevirdi.
29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtilirken, Hebei China Fortune ekibinin de siyah beyazlıların görüşme teklifine 'evet' dediği öğrenildi.
Ersan Gülüm'ü 1 buçuk yıllığına kiralamak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin Çinli meslektaşları ile Cuma günü biraraya geleceği öğrenildi. Ersan Gülüm; Hebei China Fortune takımı ile 24 maçta forma giydi, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.