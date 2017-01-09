Ankaragücü'nden Onur Atasayar'a teşekkür
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ANKARAGÜCÜ'NDEN ONUR ATASAYAR'A TEŞEKKÜR

Ankaragücü'nden Onur Atasayar'a teşekkür

Ankaragücü'nün sol beki Onur Atasayar'ın Bursaspor'a transfer olduğu resmileşti.

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Ankaragücü'nün sol beki Onur Atasayar'ın Bursaspor'a transfer olduğu resmileşti. Sarı-Lacivertli kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklama ile oyuncunun Bursaspor'a transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcumuz Onur Atasayar’ın transferi için Bursaspor Kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Alt yapımızdan yetişen ve sol kanat mevkinde oynayan futbolcumuz Onur Atasayar’ın sözleşmesinin bu sezon sonu bitecek olması ve oyuncumuzun tercihini Süper Lig’den yana kullanması varılan prensip anlaşmasında etkili olmuştur.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulumuz,”Bursaspor’un kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncumuz Onur Atasayar’ın transferi konusunda kulübümüz ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda prensip anlaşmasına varılmıştır” denildi.

Formamızı taşıdığı süre içerisinde duruşu, sağlam karakteri ve takımımıza yaptığı katkılarından dolayı Onur Atasayar kardeşimize teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşamında kendisine başarılar diliyoruz.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulumuz,”Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere takviye yapmak için çalışmaların sürdüğü” bilgisini verdiler."
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2
herkez mersine
9 Ocak 201720:37
bu nasıl iş en kötü takımlar dünya transfer yaptı biz eldekileri tek tek satıyoruz nasıl şampiyon olacağız biri açıklasın
1
Turan
9 Ocak 201720:18
Satin satin sezon sonu bekleyin sampiyon oluruz!
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