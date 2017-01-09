Gençlerbirliği, Arnavut golcüye imza attırdı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, ARNAVUT GOLCÜYE İMZA ATTIRDI

Gençlerbirliği, Arnavut golcüye imza attırdı

İleri uç bölgesine en uygun ismi almak isteyen Gençlerbirliği, o oyuncuyu Norveç Ligi’nden buldu.

1372 Okunma

İleri uç bölgesine en uygun ismi almak isteyen Gençlerbirliği, o oyuncuyu Norveç Ligi’nden buldu.

Gençlerbirliği, Stabaek takımından Arnavut golcü Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki Mehmeti, kariyerine İsveç’in Malmö takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Novara, Olhanense ve Stabaek formalarını giydi.

Kariyerinde 216 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki golcü oyuncu Mehmeti, bu karşılaşmalarda toplam 45 gol kaydetti.

Arnavut golcü, Malmö’de forma giydiği dönemde 14 Şampiyonlar Ligi ve 5 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol attı.

Sezon başında Norveç ekibi Stabaek forması giyen Mehmeti, takımıyla 2 Avrupa Ligi maçına çıkıp 63 dakika süre aldı.

İsveç’in U-21 takımında 8 maça çıkıp 2 gol atan Mehmeti, 2013 yılında verdiği karar ile Arnavutluk Milli Takımı’nı tercih etti. A Milli takımla 3 maça çıkan oyuncu, henüz golle tanışamadı.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Hamzaoğlu, Onur Atasayar'ı duyurdu
"Gençlerbirliği'nde kalıcı olmak istiyoruz"
1
Stancu, Bursaspor'a doğru mu?
Amedspor - Gençlerbirliği maçı sonrası
Gençlerbirliği sonunda kafasını kullandı!
Gençlerbirliği 5'ledi, gruptan çıktı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿