GENÇLERBİRLİĞİ, ARNAVUT GOLCÜYE İMZA ATTIRDI

İleri uç bölgesine en uygun ismi almak isteyen Gençlerbirliği, o oyuncuyu Norveç Ligi’nden buldu.

İleri uç bölgesine en uygun ismi almak isteyen Gençlerbirliği, o oyuncuyu Norveç Ligi’nden buldu.

Gençlerbirliği, Stabaek takımından Arnavut golcü Agon Mehmeti ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki Mehmeti, kariyerine İsveç’in Malmö takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Novara, Olhanense ve Stabaek formalarını giydi.

Kariyerinde 216 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki golcü oyuncu Mehmeti, bu karşılaşmalarda toplam 45 gol kaydetti.

Arnavut golcü, Malmö’de forma giydiği dönemde 14 Şampiyonlar Ligi ve 5 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı ve bu müsabakalarda 1 gol attı.

Sezon başında Norveç ekibi Stabaek forması giyen Mehmeti, takımıyla 2 Avrupa Ligi maçına çıkıp 63 dakika süre aldı.

İsveç’in U-21 takımında 8 maça çıkıp 2 gol atan Mehmeti, 2013 yılında verdiği karar ile Arnavutluk Milli Takımı’nı tercih etti. A Milli takımla 3 maça çıkan oyuncu, henüz golle tanışamadı.