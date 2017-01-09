Lig TV kanalları beIN Sports mu oluyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

LİG TV KANALLARI BEIN SPORTS MU OLUYOR?

Lig TV kanalları beIN Sports mu oluyor?

Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından Digiturk'te yaşanan değişim süreci devam ediyor.

381 Okunma

Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından Digiturk'te yaşanan değişim süreci devam ediyor.

Lig TV kanallarında, bu ay içerisinde ligin ikinci yarısı itibarıyla önemli değişimlerin olması bekleniyor. Kanalın içerik, stüdyolar ve ekibinde yenilikler olacak.

Lig TV kanalları değişecek mi?

beIN Media, yayın yaptığı ülkelerde kendi markası olan 'beIN Sports' kanallarıyla hizmet veriyor. Lig TV kanallarının ise beIN Sports olarak yayınlarına devam edip, etmeyeceği merak konusuydu. beIN Media, Türkiye yayınları için beIN Sports 1-2-3-4 kanallarının markalarını hazır hale getirmek için çalışmalarını tamamladı ve artık son aşamaya geldi.

Kanalların, ligin ikinci yarısından itibaren beIN Sports olarak değişime uğraması bekleniyor. Platformun diğer kanallarında da önemli değişiklikler planlanıyor.

 
ETİKETLER
2
Ankaragücü'nden Onur Atasayar'a teşekkür
Gençlerbirliği, Arnavut golcüye imza attırdı
"Milli takım ruhunu tekrar harekete geçireceğiz"
Hamzaoğlu, Onur Atasayar'ı duyurdu
Onur Atasayar'a Bursaspor talip oldu
Ahmet Yazar, Dardanelspor'a geri döndü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿