Igor Tudor, Beşiktaş'ın transferini yorumladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

IGOR TUDOR, BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERİNİ YORUMLADI

Igor Tudor, Beşiktaş'ın transferini yorumladı

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalya'da NTV Spor'un sorularını yanıtladı. 

652 Okunma

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalya'da NTV Spor'un sorularını yanıtladı. 

Kardemir Karabükspor, ligin 2. devresi için hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. NTV Spor'un sorularını yanıtlayan teknik direktör Igor Tudor, hedeflerini anlattı.

"İlk yarıdan daha fazla puan toplayıp; küme düşme stresi yaşamak istemiyoruz. İlk devrenin son haftaları beklediğimiz gibi gitmedi. Elimizden gelenin en iyisini yapıp; bizi ligde tutacak puanlar için mücadele edeceğiz. Sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı. Bu hedef değişmedi ancak ilk devrede sergilediğimiz oyunun karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. Bu performansla 3-4 basamak daha yukarıda olmalıydık ancak bu futbol. Umarım ikinci yarıda hakkımız olan puanları; kötü oynasak da almayı başarırız. Bunun için de 3-4 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çünkü ilk devrede üstün olduğumuz bazı maçlarda sonuca gidemedik."

Tudor, Türkiye Ligi'nin kalitesine de dikkat çekti.

"Daha önce Yunanistan'da ve Hırvatistan'da çalıştım. Kıyaslama yapmam gerekirse Türkiye liginin çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Yunan liginde takımlar çok defansif oynuyor. Burada ise takımların seviyesi daha yüksek. Maçların sonucunu önceden tahmin edebilmek kolay değil."

Tudor, Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic'in Türkiye'de başarılı olacağı görüşünde. "Hırvat ligini son birkaç yıldır çok yakından takip edemesem de Mitrovic'i tanıyorum. Birkaç kez Hırvatistan Milli Takımında da oynadı. Hırvatistan geleneksel olarak çok iyi savunmacılar çıkaran bir ülke. Mitrovic'in de Beşiktaş'a yararlı olacağına inanıyorum."

 

 
 
Beşiktaş rahat kazandı
Antalyaspor'dan Fikret Orman açıklaması
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi
Beşiktaş'ta Sobol için geri sayım
Karabükspor, Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştı
Kardemir Karabükspor'da Rybka şoku
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿