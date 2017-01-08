Boluspor'un golcüsünden mesaj!

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni transferleriyle ilgili resmi açıklama yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni transferleriyle ilgili resmi açıklama yaptı. Kırmızı-Beyazlılar, Heerenveen'den Mitchell te Vrede'yi, Heart of Midlothian'dan Alim Öztürk'ü ve Antalyaspor'dan da Kadir Bekmezici'yi transfer etti.



Yeni transferlerden Mitchell te Vrede ve Alim Öztürk ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanırken, Kadir Bekmezci ise sezon sonuna kadar süren mukaveleye imzasını attı.



Kulübün resmi internet sitesine konuşan golcü futbolcu Vrede, taraftarlara mesaj gönderdi. Golcü futbolcu, Buraya transfer olduğum için mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte takımımızı Süper Lige çıkarmak için uğraşacağız. Taraftarlara mesajım ise gol atacağım ve onları mutlu edeceğim ifadesini kullandı.



Alim Öztürk de, Boluspora imza attığım için mutluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Hedeflerimize ulaşırız. Boluspor'u inşallah Süper Lige çıkarabiliriz. Onun için imza attım dedi.



Öte yandan Antalyaspordan transfer edilen Kadir Bekmezci ise, Süper Lig takımlarından bir çok teklif vardı fakat ben hedefi olduğu için Boluspor'u tercih ettim. Süper Lig ve 1. Lig arasındaki futbol çok farklı. Burası daha zor bir lig. Burada olduğum için çok mutluyum. Ben de tecrübem ile katkı sağlamak istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.