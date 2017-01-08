PODOLSKİ ÇILGIN TEKLİF İÇİN NE DEDİ?

Beijing Gouan'a transfer olması beklenen Alman yıldız Lukas Podolski, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Galatasaray'dan ayrılması ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Gouan'a transfer olması beklenen Alman yıldız Lukas Podolski, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Alman basınında yer alan haberde, Podolski'nin transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşme halinde olan Beijing Gouan'lı temsilcilerin, 31 yaşındaki oyuncuya yıllık net 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Podolski ise Sky Sports'un konuyla ilgili sorusuna, "Çin'den gelen herhangi bir tekliften haberim yok" şeklinde cevap verdi.