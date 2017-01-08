Trabzonspor'da Olcay Şahan zirvesi!
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TRABZONSPOR'DA OLCAY ŞAHAN ZİRVESİ!

Trabzonspor'da Olcay Şahan zirvesi!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer bombalarını patlamaya hazırlanan Bordo-Mavili yönetimin radarına giren son isim Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Olcay Şahan oldu. 

Salı günü Olcay'ın hem menajeri hem ağabeyi Osman Şahan ile görüşecek olan Başkan Muharrem Usta, son görüşmenin ardından deneyimli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Yanal'ın Olcay Şahan'ı ısrarla istediği, Olcay'ın da, "Trabzonspor'da seve seve oynarım" dediği ifade edildi.

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Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in, Fikret Orman'ın odasından çıkarken gördüğü ve o görüşmenin ardından Olcay'a kadroda şans vermediği iddia edildi.

 
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