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BASKETBOLDA TOPLU SONUÇ

Basketbolda toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 12. haftası heyecanı maçları oynandı.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya 2 maçla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece: 97-75

Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol: 82-87

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 80-77

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe: 76-79

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 78-82

Girne Üniversitesi-Fenerbahçe: 56-76

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