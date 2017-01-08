Başakşehir gurbetçi oyuncunun peşinde!
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BAŞAKŞEHİR GURBETÇİ OYUNCUNUN PEŞİNDE!

Başakşehir gurbetçi oyuncunun peşinde!

Medipol Başakşehir, Troyes'te oynayan U21 Milli 1996 doğumlu forvet oyuncusu Deniz Hümmet ile görüşüyor.

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Medipol Başakşehir, Troyes'te oynayan U21 Milli 1996 doğumlu forvet oyuncusu Deniz Hümmet ile görüşüyor.

13 Eylül 1996'da İsveç'te dünyaya gelen Deniz Hümmet, Malmö altyapısında futbola başladı. 2014-15 sezonu devre arasında Fransa'nın Troyes takımına transfer olan genç forvet oyuncusu 1,87cm boyunda.

Malmö U19 takımında 26 maçta 30 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Deniz, Troyes'de henüz beklenen performansı göstermiş değil. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Deniz, Türkiye U21 Milli takımında da forma giyiyor.

 

 
 
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