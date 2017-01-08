İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ YENİ FORVET ADAYI

Eto'o transferinde istediği sonuca ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, rotayı Ada'ya çevirdi.

Beşiktaş, Samuel Eto'o transferinin gerçekleşmemesinin ardından alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar, Stoke City forması giyen Wilfried Bony'i gündemine aldı.

Devre arası transfer döneminde Samuel Eto'o 'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'un bu futbolcuyu kadroda tutma kararı almasının ardından alternatif isimlere yöneldi.

Eto'o transferinin gerçekleşmemesi üzerine rotasını İngiltere'ye çeviren yönetim, Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Bonservisi Manchester City'de olan Bony, kiralık olarak Stoke City forması giyiyor.

Sezon başında da gündeme gelen Wilfried Bony için bir kez daha Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.

Bony'nin sözleşmesini feshederek, farklı bir kulübe transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Beşiktaş, Manchester ekibi ile anlaşma zemini arıyor.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi olarak iletişime geçti. Bu sezon 11 maç oynayan Wilfried Bony, fileleri 2 kez havalandırabildi.