İşte Beşiktaş'ın transferdeki yeni forvet adayı
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDEKİ YENİ FORVET ADAYI

İşte Beşiktaş'ın transferdeki yeni forvet adayı

Eto'o transferinde istediği sonuca ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, rotayı Ada'ya çevirdi.

342 Okunma

Beşiktaş, Samuel Eto'o transferinin gerçekleşmemesinin ardından alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar, Stoke City forması giyen Wilfried Bony'i gündemine aldı.

Devre arası transfer döneminde Samuel Eto'o 'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'un bu futbolcuyu kadroda tutma kararı almasının ardından alternatif isimlere yöneldi.

Eto'o transferinin gerçekleşmemesi üzerine rotasını İngiltere'ye çeviren yönetim, Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Bonservisi Manchester City'de olan Bony, kiralık olarak Stoke City forması giyiyor.

Sezon başında da gündeme gelen Wilfried Bony için bir kez daha Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak.

Bony'nin sözleşmesini feshederek, farklı bir kulübe transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Beşiktaş, Manchester ekibi ile anlaşma zemini arıyor.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi olarak iletişime geçti. Bu sezon 11 maç oynayan Wilfried Bony, fileleri 2 kez havalandırabildi.

ETİKETLER #Beşiktaş
Trabzonspor Olcay'ın peşinde
"Ekici - Aatif takası milat olur"
Caceres'te flaş gelişme!
12 maç fauller yüzünden oynanmadı!
Öztürk: "Eto'o'yu satmama kararı aldık!"
"İlk hedefimiz lig şampiyonluğu"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿