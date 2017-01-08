ERTUĞRUL ERSOY'DAN PENALTI İTİRAFI

Taraftarların tepkilerinden de etkilendiğini ifade eden Ersoy, Kimseyi kötülemiyorum ama geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum dedi.

Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, iki kez penaltı yaptırdığı Akhisar Belediyespor maçının devre arasında Hamza Hamzaoğlunun kendisini, Bu maçta seni oyundan alamam. Çık ve 2-3 tane daha penaltı yaptır sözleriyle motive ettiğini söyledi. Taraftarların tepkilerinden de etkilendiğini ifade eden Ersoy, Kimseyi kötülemiyorum ama geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side'de sürdüren yeşil-beyazlılarda, 19 yaşındaki stoper Ertuğrul Ersoy, özel açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında daha iyi oynamaları gereken maçların olduğunu ifade eden Ersoy, Bursaspor büyük bir camia ve büyük bir taraftara sahip. Taraftar da hem güzel oyun hem de galibiyet bekliyor ama sıkıntılı dönemdeyiz. Mali açıdan problemler var ama şu anda yakaladığımız 5'incilik gerçekten bu yılki Bursaspor için beklenmedik bir sonuç diyebilirim. Onlar bizim arkamızda durmaya devam etsinler. Biz zamanla yakaladığımız uyumla beraber puan almaya devam edip, futbolumuzu da daha zevkli hale getireceğiz dedi.

Geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum

Taraftarların tepkisinin kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine genç stoper, Biz de oradan geldik, tribünlerden maç izliyorduk. Maçın havasına kapılıp, bağırıp çağırabiliyorduk ama aşırıya kaçmak biraz sıkıntı. Enes'in o noktaya gelmesinin sebebi üzerine baskı olmaması. Kimseyi kötülemiyorum ama burada geri pas attığımız zaman küfür yiyeceğiz mi diye düşünüyorum ben. Aşırıya kaçmadığı sürece bu işin literatüründe bunlar var. Zaman zaman Bilal ağabeye, İsmail ağabeye, Merter ağabeye sezon başında yapılan şeyler ciddi anlamda biraz ağırdı. Tekrardan toplardık, birlik beraberlik içinde inşallah ikinci devreyi iyi bitirip Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz diye konuştu.

Maça çıkıyorsun ve 2-3 tane daha penaltı yaptırıyorsun

Kupada oynanan ve iki penaltı yaptırdığı Akhisar Belediyespor maçının devre arasında yaşananları anlatan genç isim, Hocanın nasıl kaliteli bir insan olduğunu anlatabilirim. Maçta iki penaltı yaptırdım ve benim için kötü geçiyordu. Kupanın iki favori takımıyız. Onları orada yendiğimiz zaman daha rahat üst tura çıkacağız. Devre arasında içeri girdik. Benim moralim çok bozuktu. Hocaya beni çıkartmasını ve kendimi hiç iyi hissetmediğimi söyledim. Hoca da bana, Şu maçta seni oyundan alır mıyız? Şimdi sahaya çıkıyorsun ve 2-3 tane daha penaltı yaptırıyorsun' dedi bana. Orada ne kadar büyük bir hoca ve ne kadar güzel bir insan olduğunu anladım. Hoca arkamızda durduğu sürece ne hocayı ne de taraftarı yanıltmayacağım diye konuştu.

Ben eylülden sonra verimli oluyorum

Serdar Aziz'in Galatasaray'a transferinden sonra üzerine daha çok sorumluluk bindiğini aktaran Ertuğrul, İnsanlar bana umutla bakmaya başladılar. O gitti, Ertuğrul geliyor burayı toparlar' gibi oldu. Biraz da üstümde baskı hissettim. Akhisar maçına kadar bir iyi bir kötü gidiyordum. Ondan sonra psikolojik olarak kendimi toparlamam gerektiğini düşündüm. O maçtan sonra Zaten en kötüsü bu, daha kötü ne olabilir, niye kendine stres yapıyorsun' dedim kendi kendime. Ardından Beşiktaş maçının ardından insanlar beğendiklerini dile getirdiler ve ondan sonra da çıkışım başladı. Zaten bu aylar benim aylarım. Ben eylülden sonra verimli oluyorum diye konuştu.

Kulübüm göndermezse ayrılma niyetim yok

Türkiye'de Bursaspor dışında başka bir takımda forma giymek istemediğini belirten Ersoy, Kulübüm göndermezse buradan ayrılma niyetim yok. Bunlar genç oyuncuların sürekli söylediği şeyler, belki doğru da çıkmıyor zaman zaman ama samimiyetimle söylüyorum ki hedeflerim arasında burada Avrupa kupalarında kendimi gösterip, yurtdışına çıkmak var. Oraya çıkan oyuncuların nasıl gelişim kat ettiğini görüyoruz. Menajerim ve babam da öyle düşünüyor. Eğer bir imkan olursa ve kulübümün de menfaatleri doğrultusunda olursa tercihimiz yurtdışı. Buradan da gönderilmediğim sürece sadece İstanbul değil Süper Lig'deki başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum dedi.

Pablo'nun bana bağırması bile keyif vermişti

Takım kaptanları Pablo Batalla ile ilgili de övgü dolu sözler sarf eden genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

Maçta üzerime baskı geldiğinde topu Pablo'ya atıyorum ve rahatlıyorum. İnsanlığı ile karakteri ile bambaşka bir oyuncu. Bizim ağabeyimiz zaten. Çok büyük bir insan. Bütün Bursa'nın idolü. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 1-0 yendiğimiz maçın uzatma dakikalarında topla tam çıkarken topuk yaptım ve topu kaptırdım. Ardından bana bir bağırışı vardı onu hiç unutamıyorum. Eyvah ben ne yaptım' dedim. Baya bir kızmıştı bana orada. Orada ilk defa onu sinirli görmüştüm. Onun bana bağırması bile keyif vermişti bana.