Amedspor - Gençlerbirliği maçı sonrası
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AMEDSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI

Amedspor - Gençlerbirliği maçı sonrası

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var, onları da kazanmak istiyoruz." dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var, onları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Özat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya Mardan Stadı'nda 5-0 kazandıkları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha ciddi oynadıklarını belirten Özat, şunları kaydetti: 

"Böyle maçlarda oyuncuya kızmak çok doğru değil. Sadece kazanma alışkanlığının devam etmesi için futbolcularıma biraz yüklendim. Oyuncularımı kutluyorum, gruptan çıkmayı garantiledik. Önümüzde iki maç daha var. Onları da kazanmak istiyoruz. Bir hazırlık maçı daha yapabilirsek, Kasımpaşa maçına sorunsuz gidebiliriz."

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Taner Taşkın ise maçın ilk yarısında dengeli ve Gençlerbirliği'yle başa baş bir oyun sergilediklerini ifade etti.

İkinci yarının başında yedikleri gol ve akabinde 10 kişi kalınca oyundan düştüklerine işaret eden Taşkın, "Antalya kampındayız. Elbette 5-0'lık mağlubiyet moralimizi bozdu. Hazırlık maçı gibi gördüğümüz bu karşılaşmada, gol yediğimiz zaman kırılgan mıyız, değil miyiz bunları anlamış olduk. Asıl hedefimiz olan ligde ses getirecek bir takım izletmek istiyoruz." diye konuştu.
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