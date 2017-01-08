Trabzonspor'dan yangın açıklaması!
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DAN YANGIN AÇIKLAMASI!

Trabzonspor'dan yangın açıklaması!

Trabzonspor, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla mesaj yayımladı.

585 Okunma

Trabzonspor, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzonspor'un resmi sitesinde yayımlanan mesajda, Sürmene ilçesinin sarıçamlarla kaplı doğa harikası Çamburnu mevkisinde çıkan yangında, 15-20 hektarlık alanın zarar görmesinin herkesi üzdüğü belirtildi.

Mesajda, yananın sadece bir "ormanlık alan" olmadığını ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çamburnu, Trabzonluların en gözde mesire yerlerinden biridir. Yüzmeyi öğrendikleri koyun eteği, çocukluklarının, anılarının geçtiği en unutulmaz mekanlardandır. Kısacası Çamburnu ömrümüzün en güzel yeşilidir. Çocuklarımıza mirasımız bellediğimiz Çamburnu, anılarımızda kalan bir nostaljiye elbette dönüşmemelidir. Trabzonspor Kulübü olarak Çamburnu'nda kulübümüz adına bir hatıra ormanı kurulması başta olmak üzere alanın yeniden yeşillendirilmesi için devletimizin kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Doğa hepimize bir mirastır. Sahip çıkacağız."

 
ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonsporlu futbolcu Kayserispor'da!
Trabzonspor Olcay'ın peşinde
"Ekici - Aatif takası milat olur"
"Karşı hamleyle cevap vererek kazandık"
"Akakpo ve Ramil bize teklif edildi ama..."
Caceres'te flaş gelişme!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿