GENÇLERBİRLİĞİ SONUNDA KAFASINI KULLANDI!

Türkiye Kupası C Grubu’nun erteleme maçında, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Diyarbakır ekibi Amedspor ile karşılaşan Kırmızı-Siyahlılar, rakibini 5-0 yenerek liderliğini perçinledi.
Süper Lig'de 16 ve Türkiye Kupası’nda 4 maça çıkan Gençlerbirliği, Amedspor maçı ile muradına erdi.
Çıktığı 20 maçta 28 gol atan Başkent ekibi, bu karşılaşmalarda kafa ile gol atma konusunda başarı sağlayamamıştı. Gençlerbirliği, kafa ile gol atamama orucunu, bu sezon 21. resmi maç olan Amedspor karşısında bozdu.
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Müsabakanın ilk yarısı 0-0 biterken, ikinci devrenin başında Serdar Gürler’in asistinde sahneye çıkan başarılı stoper Palitsevich, kafa vuruşuyla attığı golle takımını 1-0 önce geçirdi ve 5 farklı galibiyetin ilk kıvılcımını attı.
Takımının ilk golünü atan 26 yaşındaki Palitsevich, bu sezon tam 21. resmi maç sırasında Gençlerbirliği’ni kafa golüyle tanıştırmış oldu.
- KLASSPOR ÖZEL HABER