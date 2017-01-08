GENÇLERBİRLİĞİ 5'LEDİ, GRUPTAN ÇIKTI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya'da oynanan C Grubu 3. hafta erteleme maçında Gençlerbirliği, Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yendi.
47. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahasına yaptığı ortada, Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
60. dakika Matei'nin sağdan ortasında Rantie, altıpas içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Levent Taşkın'ın üstünden ağlarla yolladı: 0-2
68. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Ferhat Görgülü, Abdullah Çetin'in yaptığı müdahaleyle yerde kalırken, hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Gürler, kaleci Levent'i terse yatırarak takımının 3. golünü kaydetti: 0-3
72. dakikada kaleci Hopf'tan kendi yarı sahasında topu alan Rantie, hızla rakip savunmayı aşarak kaleci Levent Taşkın'la karşı karşıya kaldı. Rantie, düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü attı: 0-4
75. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında karambol oluştu. Defansın uzaklaştırmak istediği top, Ferhat Görgülü'ye çarparak ağlarla buluştu: 0-5
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
C Grubu'nun 3. haftasında, 22 Aralık'ta oynanması gereken karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Şeyhmus Özer'in trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti.
Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Gençlerbirliği, gruptan çıkmayı garantiledi, Amed Sportif Faaliyetler ise 1 puanda kaldı.
Hakemler: Koray Gençerler, Ahmet Ayaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Tolga Kadaz
Stat: Mardan Stadyumu - Antalya
Amedspor: Levent Taşkın, Koray Şanlı, Kamil İçer (Şevket Güngör 58'), Ercan Çapar, Ercüment Balıkcı, Yusuf Yağmur (Oğuz Çetinkaya 83'), Erhan Eren, Ahmet Güven (Tekin Adar 67'), Abdullah Çetin, Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar
Yedekler: Serkan İpek, Emre Tekin Pınar, Sertaç Eren, Hakan Ateş
Teknik Direktör: Recep Bayık
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık (Ferhat Görgülü 46'), Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Aleksandar Scekic 65'), Samul Owusu (Anthony Rantei 35'), Serdar Gürler, Cosmin Matei, Marko Milinkovic, Vedat Muriç
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Palitsevich 47', Rantie 60' ve 72', Serdar Gürler 68', Ferhat Görgülü 75' (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Mansur Çalar 62' (Amedspor)
Sarı Kart: Ercüment Balıkcı 23', Erhan Eren 74' (Amedspor), Ahmet Çalık 26' (Gençlerbirliği)