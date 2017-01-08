Fatih Terim hakkında şok sözler!
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FATİH TERİM HAKKINDA ŞOK SÖZLER!

Fatih Terim hakkında şok sözler!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, A Milli Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, A Milli Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.

Son olarak Inter'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, verdiği bir röportajda "Çalıştığım teknik adamlardan hep bir şeyler öğrendim Terim'den ise nasıl oynanılmayacağını öğrendim" diye konuştu.

'TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGOLAMAN'

Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megolamandı" ifadelerini kullanmıştı. 

 
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