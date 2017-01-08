HALKBANK'IN MİLLİ GURURLARI

Voleybol ihtisas kulüpleri arasında ayrı bir yeri bulunan Halkbank’ın Türk voleyboluna katkıları artarak sürüyor.

Voleybol ihtisas kulüpleri arasında ayrı bir yeri bulunan Halkbank’ın Türk voleyboluna katkıları artarak sürüyor.

Erkek ve bayan altyapılarında, voleybol okullarında yüzlerce sporcu yetiştiren başkent kulübü, buralardan yaptığı üretimlerle dikkati çekiyor.

Kulüp, altyapı yatırımları ile kendi sporcu ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, Türk voleyboluna yeni yetenekler sunuyor, Milli Takımları da besliyor.

Son olarak, 2017 FIVB U20 Bayanlar Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemelerinde Bulgaristan’ı 3-0 mağlup eden Milli Takım’da bulunan iki Halkbank sporcusu, camianın gururu oldu.

Milli pasör Aslıhan Kılıç Milli Takım kaptanlığını da üstlenirken, A Bayan Milli Takım aday kadrosuna da davet alan Tutku Burcu Yüzgenç arkadaşları ile birlikte galibiyetin onurunu paylaştı.

Durumun Halkbank açısından bir başka önem taşıyan yanı da sporcuların 20 yaş altı olmasına karşın kendi takımlarında da ilk 6’da oynayabilmeleriydi.

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