KAFKAS, RODALLEGA'YI KAYBETMEK İSTEMİYOR

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, devre arası transferinde adı birçok kulüple anılan Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

Ege temsilcisinin Antalya'da devam eden kampında açıklamada bulunan Kafkas, Rodallega'ya hem yurt içi hem de yurt dışından çok teklif geldiğini belirtti.

Oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmadığını ifade eden deneyimli teknik direktör, "Rodallega'ya çok fazla teklif var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geliyor. Teknik anlamda Rodallega'nın kulüpten ayrılmasını istemem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrılmasını istemeyiz ama bu benim tek başıma alacağım bir karar değil. Kulüp başkanımızın, yönetimin ve Rodallega'nın düşünceleri bu konuda çok önemli." diye konuştu.

Tolunay Kafkas, devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıkları 4 oyuncunun da takıma katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Olcan Adın, bize yaklaşık 1,5 ay önce katıldı. Şu anda hazır durumda. Fiziksel açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Olcan, daha önce birlikte çalıştığım, sevdiğim ve saygı duyduğum, kişiliği ve oyun karakteri açısından çok önemli bir oyuncu. Daniel Larsson, Miral Samardzic ve Kofi Adu'yu alarak ihtiyacımız olan yerlere transfer yaptık. İyi oyuncular. Takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadroya bir oyuncu daha dahil etme ihtimallerinin olduğunu bildiren Kafkas, "Şu anda biraz beklemedeyiz. Belki bir oyuncu daha alabiliriz ama net değil. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna bağlı." şeklinde görüşlerini aktardı.

- "Oyuncularımdan çok memnunum"

Ege temsilcisinin teknik direktörü, sezonun ikinci devresinde en az ilk bölüm kadar puan toplayarak, ligi orta sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

16 haftalık ilk bölümü 20 puanla 10. sırada tamamladıklarını hatırlatan Kafkas, "Oyuncularımın katılımından ve kulübü sahiplenmelerinden dolayı çok memnunum. Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. İkinci devre, en az bu kadar daha puan alıp, ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 16 hafta süren ilk bölümünde fikstür dezavantajı yaşadıklarını vurgulayan Tolunay Kafkas, şöyle devam etti:

"İlk yarıda zor bir fikstürdü. İşin açıkçası zor bir süreçti. Özellikle bazı arkadaşların ayrılmasından sonra takım son 7-8 haftada iyi bir refleks gösterdi. Yavaş yavaş bana alıştılar. Ben de onlara alıştım. Oynanan futbol ve alınan skorlar bizi oldukça memnun etti. İkinci devre kağıt üzerinde avantajlı bir fikstür görünüyor. Dokuz maçı iç sahada, sekiz karşılaşmayı deplasmanda yapacağız. Bunu da avantaja çevirmek istiyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası'na da önem verdiklerini anlatan Kafkas, şunları kaydetti:

"Ligde bu sezon için orta sıraları hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ciddi bir avantajımız var. Son Ümraniyespor maçı, beklentilerin dışında gelişti. Şimdi kritik bir durumdayız. Kupada da gitmek istiyoruz fakat birtakım şanssızlıklar yaşadık. Türkiye Kupası bizim için önemli."

- "Şampiyonluk yarışı beni ilgilendirmiyor"

Akhisar Belediyespor'un menfaatlerinin kendisi için her şeyden üstte olduğunu belirten Tolunay Kafkas, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini belirtti.

Kafkas, hak eden takımın zafere ulaştığını vurgulayarak, "Şampiyonluk yarışı beni ilgilendirmiyor. Hak eden, iyi oynayan ve iyi takım kuranlar şampiyon oluyor. Bunun altında kalanlar da ligden düşüyorlar. Benim için Akhisar Belediyespor'un menfaatleri her şeyin üstünde." diye konuştu.

Akhisar'da yapımı devam eden stattan dolayı maçlarını Manisa'da oynamak zorunda kalmalarını değerlendiren Kafkas, "Bütün maçları deplasmanda oynuyor gibi bir havamız var. Maçlarımızı Manisa'da yapıyoruz. Bizi aşan şeyler var. Bu konularda benim yorum yapmam çok doğru olmaz. Maçlarımızı Akhisar'da oynasak, kendi taraftarımızın önünde çok daha coşkulu, çok daha etkili bir takım oluruz." açıklamasını yaptı.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Çin ligi takımlarının Avrupa'danın önemli futbolcularını transfer etmesiyle ilgili, "Bu bir devlet politikası. Bütün yıldızları Çin'e toplamaya çalışıyorlar. Dünyanın bir numaralı ekonomisi olarak futbola yatırım yapmaları çok doğal." diyerek sözlerini tamamladı.