Halkbank üzdü!

Halkbank'ın İstanbul'a taşınma projesine bir tepki de Sabah Ankara'dan geldi. Aykut Gören'in haberi...

Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu’nun, “İstanbul’da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz” açıklaması başkentli sporseverleri üzdü

Kurulduğu 1983 yılından itibaren başkentte voleybol sporunun lokomotifi olan Halkbank Spor Kulübü'nün Ankara'dan İstanbul'a gitme düşüncesi kentte bu spora gönül veren izleyicileri üzdü. Türkiye Voleybol liglerinde en fazla şampiyonluk tadan kulüplerinden biri olan Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu'nun, "Halkbankası Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Halkbankası'nın erkek takımı Türk voleybolunu yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Salonumuz yok. Hep salon kiralayarak oynuyoruz, onunla uğraşıyoruz. 300 kişilik bir altyapı ordumuz var. İstanbul'da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz" demişti.



ANKARA'DA BİR MARKA

Halkbank Spor Kulübü'nün başkentten gitmesi henüz netlik kazanmazken profesyonel ve altyapı takımlarında oynayan sporcuların kulübün İstanbul'a gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Halkbank'ın Ankara'da bir marka olduğunu belirten sporseverler, "İstanbul'da tutkulu bir voleybol seyircisi yok. Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'nin dışında Milli Takımlar bile boş tribünlere oynuyor. Oysa Ankara'da, örneklerinde de görüldüğü gibi istendiği an başkent voleybol salonunu dolduruluyor. Halkbank Ankara'da bir marka. İstanbul'da herhangi bir takım olacaktır ve köhne kalacaktır. Şehrin en elit iki takımından biri" görüşünü belirtti.

AYKUT GÖREN - SABAH

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