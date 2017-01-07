"EKİCİ - AATİF TAKASI MİLAT OLUR"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen TRTSPOR`da yayınlanan Spor Keyfi programına özel açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"3-5 sene sonra Türkiye`de..."

"Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Sportif olarak tek problemleri inişli-çıkışlı bir grafik göstermeleridir. Belediye başkanı Menderes bey şehre çok güzel bir tesis kazandırdı. Şahane bir stat var. Bir de çok doğru bir insan kaynakları, bir kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk bey geldi. Üzerine bir de Rıza Çalımbay eklendi. Açıkçası yanılacağımı düşünmüyorum; 3-5 sene sonra Türkiye’de 5 tane önemli kulüp varsa bir tanesi Antalyaspor olur. Bunun temelleri atıldı. Menderes bey, Ali Şafak bey ve Rıza hoca bu şehir ve bu ülke için şanstır``

“Rıza hoca iyi dayanıyor. Ben 5 dakikada bayıldım…Eto’o Antalya’da kalır”

"Eto’o ile Antalyaspor arasında hiçbir problem gözükmüyor. Eto’o sahada işini yapıyor. Eto’o ile ayrılık kolay olmaz. Eto’o’nun sabah akşam gündemde olması hem hocayı hem de futbolcuları rahatsız eder. Net bir şey yok. Eto’o Antalya’da alacak gibi gözüküyor. Çünkü Kerim Frei Antalyaspor’a gelmek istemiyor, Necip Uysal’ı Beşiktaş vermiyor... (Samuel Eto’o’nun Beşiktaş antrenmanına el sallaması) Bu olay çok büyütüldü. Antrenman sahaları yan yana, koşuyorlar ara sıra sağa sola bakılır. Bir de Eto’o bu. Eto’o kariyerli bir futbolcu tabi ki Beşiktaş da çok büyük bir kulüp. Eto’o da Beşiktaş’a gitmek ister. Bir de Eto’o geriye giderken Antalyaspor çok büyük bir maliyetle ona sahip çıkmıştı. Artık Antalyaspor da çok farklı bir kulüp. Eto’o çok önemli bir değerdir Ama artık Eto’o’lar çok görürüz Antalya’da. Eto’o adayı da çok görürüz. Hakikaten Rıza hoca iyi dayanıyor. Ben 5 dakikada bayıldım. Ben TRT’de miyim, yoksa Antalya televizyonunda mıyım? (Gülümsüyor).Biz Eto’o’yu Eto’o olduğu için çok konuşuyoruz. Ben Eto’o’nun büyük futbolculuğundan çok Türkiye kattıkları açısından bakıyorum. Ciddi katkıları oldu"

"Mehmet Ekici - Aatif takası milat olur"

"Mehmet Ekici, Aatif takasının olacağını düşünüyorum. Antalya’ya kampa götürülmediyse muhtemelen gündemdeki takas olacaktır. Bence de en önemli takaslardan bir tanesidir bu. Trabzonspor’un Aatif’a daha çok ihtiyacı var. Mehmet Ekici de illa ilk 11’de oynayacak demiyorum Fenerbahçe’nin 18’i içinde değerli bir oyuncudur. Korner ve asistlerde 7-8 tane gol veya goller attıracağını düşünüyorum. Doğru bir transfer olacağını düşünüyorum. Son Trabzonspor – Fenerbahçe maçında Trabzon taraftarının misavirperverliğini milat olarak görüyorum, Ekici – Aatif takasının bir milat olarak görüyorum. Çünkü Muharrem Usta, stat açılışına bütün kulüpleri davet ettiği gibi Aziz Yıldırım’ı da davet etti. Aziz Yıldırım da açılışta sorun ya da sıkıntı olmasın diye katılmamış. Yoksa açılışa gönülden katılmak."

"Beşiktaş`ın ihtiyacı olan şey..."

"Mitrovic’i izlemedim ama onda arayacağım tek özellik atletik olması çıkışı nasıl çünkü Beşiktaş önde oynayan bir takım. Beşiktaş’ın atletik stopere ihtiyacı var. Ersan gitti, Atınç kiralık gitti, Rhodolfo sakatlandı, Marcelo dışında o bölgede istikrarlı bir oyuncu yoktu. Bu sebeple Mitrovic’in genç olması avantaj. İsterse 3 metre olsun Beşiktaş’ın ihtiyacı olan çabuk ve süratli olması."

"İkinci yarı çok tehlikeli olacak, hakemlere yardımcı..."

"Hakemler herkesin yardımcı olması gerekiyor çünkü zor bir ikinci yarı olacak. Çünkü kulüpler birliği Başkanı Göksel beyin başkanı olduğu takım hak ettiği şekilde lider. Beşiktaş ben ciddi bir adayım diyor. Galatasaray en önemli adaylardan biri. Fenerbahçe bir toparlama yaptı ben de varım dedi. İkinci yarıdaki rekabet olayı farklı yerlere götürmesin bu çok tehlikeli olur."

"İnadına stada gidelim, kulüp başkanları da bilet fiyatlarını düşürsünler"

"Benim çok hoşuma gidiyor. Bu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray tribünlerinin bir arada hareket etmesi. Bence motivasyonumuzu ikinci yarıda puanla değil bunun artırmamız gerekiyor. Yaşanan acı olaylara rağmen inadına stada gitmeliyiz, inadına tribünleri doldurmalıyız. Kulüp başkanları da bu bilet fiyatlarını düşürsünler. O kadar düşürşünlerki gerekirse zarar etsinler. Etmediler mi? Bir oyuncudan ettikleri zararı bir yılda tribünden etsinler..."

"Büyük takımların bu hallere düşecekleri belliydi"

"Büyük takımların ekonomik anlamda bu hallere düşecekleri çok belliydi. Dursun Bey`in UEFA`ya karşı bir sorumluluğu var. Her takım, transfer yapmak isterken, en iyisini almak isterler. Takımlar oyuncu almak için oyuncu göndermek zorunda UEFA kriterleri nedeniyle. Çilekler, böcekler, şunlar bunlar kalmadı artık. UEFA 5 milyon boşaltmadan alamazsın diyor. O yüzden de kiralık... Fenerbahçe Zorya`dan almak zorunda kaldı. Hatırlarsak, Fenerbahçe 10 milyon euroya Mehmet Topuz`u, Galatasaray Ayhan Akman`ı aldı. Şimdi Podolski için Çin`den 10 milyon Euro teklif gelirse Galatasaray hemen satar. 3 sene önce satar mıydı? Hemen teklifi geri çevirirlerdi. Artık kulüpler 1 kuruşun hesabını yapıyor ve yapmalıdırlar da. Kulüplerimiz sıkışmış durumda elleri kolları bağlı. Biz bunları hak ettik"

"Arda kendisi söyledi, Çin`den..."

"Arda, kendisi söyledi. Çin`den yıllık 17 milyon Euro, 4 senelik bir teklif almış. Yani, toplamda 68 milyon Euro`luk bir teklif oluyor, bu çok baş döndürücü bir teklif. Ama, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynuyor.Çin`i bir devlet politikası olarak görüyorum. Arap transfer piyasasında en az 32 yaşındaki futbolcular transfer ediliyor. Çin`de öyle değil. Oscar`ı da Burak Yılmaz`ı da alabiliyorlar. Çin, Arap ülkeleri gibi değil, kriterleri var. Arap ülkeleri gibi değiller Katar`da 36 yaşındaki futbolcuyu alıyorlar, 150-200 kişinin önünde oynuyorlar. Çin, gerçek bir lig, statlar dolu. En yaşlı transferleri dediğimiz Chelsea`den aldıkları Obi Mikel."

"Medipol Başakşehir, Leicester City olur mu?"

"Başakşehir`in Leicester City gibi olmasını istemem. Başakşehir, artık 5 büyük takımdan birisi olmalı. Şampiyon olur, olmaz önemli değil. Türkiye`de bunların yapılabileceklerini gösterdiler, en önemlisi bu. Ligde şampiyonluk şansı en az olan takım Başakşehir. Teknik direktörlükte öğrenmenin asla yaşı olmaz. Abdullah Avcı, milli takımdan şimdiki halinin farkını kesinlikle görecektir. Abdullah Avcı, bugün milli takımın başına gelse, ilk geldiği dönemden çok daha farklı olurdu. Ben de hiç destek olmamıştım o zamanlar. Şimdi artık CV`si var"