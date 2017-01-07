"Maçın hakkı bu değildi"
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"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

"Maçın hakkı bu değildi"

Can Sevim, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park'a 87-75 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi. 

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Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park'a 87-75 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi. 

Yeni yıla kazanarak başlama arzusunda olduklarını belirten Sevim, "Kazanacak oyunu da ortaya koyduk. Son periyotta kötü hücum tercihlerinden dolayı maçı kaybettik." dedi. 

Final periyodununun kırılma anlarında bire bir savunmada hatalar yaptıklarına dikkati çeken Sevim, "Bunların ardından fark 7-8 sayıya kadar çıktı. O noktada da kontrolü kaybettik. Maçın hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Hücumda daha iyi tercih yapabilseydik, kazanabilirdik. All Star haftası arasında takıma takviye yapmaya çalışacağız. Bunu başarabilirsek ikinci yarıda daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu

 

 
 
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