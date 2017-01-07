GALATASARAY, HATAY'I 73-67 MAĞLUP ETTİ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında Hatay B. Belediyespor'u 73-67 yendi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ergin Sarı, Murat Tunç, Abdullah İlik
Galatasaray: Jefferson 18, Pınar Demirok 12, Traore 13, Papova 11, Vitola 6, İrem Naz Topuz 7, Deniz Çolakoğlu, Eda Şahin 2, Cansu Köksal, İnci Güçlü 4
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 16, Bahar Öztürk 22, Gamze Takmaz, Snytsina 9, Paris 16, Popovic 2, Melike Tuğba Oral 2
1. Periyot: 17-18
Devre: 39-38
3. Periyot: 58-51