Galatasaray, Hatay'ı 73-67 mağlup etti
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GALATASARAY, HATAY'I 73-67 MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Hatay'ı 73-67 mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında Hatay B. Belediyespor'u 73-67 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında Hatay B. Belediyespor'u 73-67 yendi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ergin Sarı, Murat Tunç, Abdullah İlik

Galatasaray: Jefferson 18, Pınar Demirok 12, Traore 13, Papova 11, Vitola 6, İrem Naz Topuz 7, Deniz Çolakoğlu, Eda Şahin 2, Cansu Köksal, İnci Güçlü 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 16, Bahar Öztürk 22, Gamze Takmaz, Snytsina 9, Paris 16, Popovic 2, Melike Tuğba Oral 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 58-51

 

 
 
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