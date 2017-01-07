PODOLSKİ CEPHESİ SESSİZ!

Çin'den iki teklif birden alan Alman yıldızın Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Lukas Podolski'yi satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var" demişti. Çin'den iki teklif birden alan Alman yıldızın Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bild gazetesi de Nazifoğlu'nun açıklamaları sonrası Podolski'nin menajeri Nassim Touihri'ye ulaştı. Touihri konu hakkında bir açıklama yapmayacağını bildirdi.

Yıldız oyuncu Galatasaray ile birlikte kamp çalışmalarını sürdürüyor.