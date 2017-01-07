Podolski cephesi sessiz!
﻿
Site İçi Arama
﻿

PODOLSKİ CEPHESİ SESSİZ!

Podolski cephesi sessiz!

Çin'den iki teklif birden alan Alman yıldızın Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

409 Okunma

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Lukas Podolski'yi satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var" demişti. Çin'den iki teklif birden alan Alman yıldızın Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Bild gazetesi de Nazifoğlu'nun açıklamaları sonrası Podolski'nin menajeri Nassim Touihri'ye ulaştı. Touihri konu hakkında bir açıklama yapmayacağını bildirdi. 

Yıldız oyuncu Galatasaray ile birlikte kamp çalışmalarını sürdürüyor.

 
ETİKETLER #Galatasaray
"Ekici - Aatif takası milat olur"
Galatasaray, Hatay'ı 73-67 mağlup etti
"Bruma'dan daha çok Nani'ye benziyor"
Ahmet Çalık, Galatasaray'a gidiyor mu?
Yasin Öztekin af istedi
12 maç fauller yüzünden oynanmadı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿