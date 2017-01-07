Hugo Rodellega antrenmanda yer aldı
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HUGO RODELLEGA ANTRENMANDA YER ALDI

Hugo Rodellega antrenmanda yer aldı

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

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Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı takım, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.

Ülkesi Kolombiya'dan dün dönen ve takımla ilk çalışmasına çıkan Hugo Rodellega, takımdan ayrı koşu yaptı. İdmana yeni transferler Olcan Adın, Daniel Larsson, Miral Samardzic ve Kofi Adu da katıldı. 

Ege temsilcisinde hafif sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'in tedavisine devam edildi. Deneyimli savunma oyuncusu, antrenmana çıkmadı.

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına yarın TFF 1. Lig takımlarından Göztepe ile yapacağı özel maçla devam edecek.

 
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