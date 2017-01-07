YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR, TOFAŞ'I DEVİRDİ

Yeşilgiresun Belediyespor, normal süresi 71-71 eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikalarında TOFAŞ'ı 84-79 yendi.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, normal süresi 71-71 eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikalarında TOFAŞ'ı 84-79 yendi.

Karşılaşmaya daha organize başlayan TOFAŞ, 6. dakikada Crocker'in sayısıyla farkı 7'ye çıkardı: 8-15. Aradaki farkı kapatmaya çalışan Yeşilgiresun Belediyespor, üst üste hücumlarla periyodun son dakikasında eşitliği yakaladı:19-19. Rakibine karşı hemen cevap veren TOFAŞ, Micic'in basketleriyle yeniden öne geçerek çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-33. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalayan Yeşilgiresun Belediyespor, farkı 1 sayıya indirdi: 32-33. Rakibine öne geçme şansı tanımayan konuk ekip devreye 40-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 26. dakikada Murry'nin basketiyle rakibi karşısında 50-49 öne geçti. Rakibine sayı üretme şansı tanımayan ev sahibi takım Gill''in sayılarıyla 29. dakikada farkı çift hanelere (59-49) çıkardı. Yeşilgiresun Belediyespor bu periyodu 59-53 üstün geçti.

Oldukça çekişmeli geçen ve iki takımında birbirine üstünlük sağlayamadığı karşılaşmanın son dakikasında TOFAŞ eşitliği yakaladı: 71-71. TOFAŞ maçın bitimine 3 saniye kala Mejia ile 2 serbest atıştan boş döndü. Yeşilgiresun Belediyespor da, maçın son hücumundan yararlanamayınca mücadelenin normal süresi 71-71 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde Doğuş Özdemiroğlu, Okben Ulubay ve Gill ile üst üste sayılar bulan Yeşilgiresun Belediyespor maçtan 84-79 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Yeşilgiresun Belediyespor'da 22 sayı üreten Gill oldu. TOFAŞ'ta ise 16 sayı üreten Mejia ve 14 sayı üreten Crocker mağlubiyete engel olamadı.

Salon: 19 Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Kerem Baki

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 15, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç 4, Okben Ulubay 10, Doğuş Özdemiroğlu 15, Murry 5, Gill 22, Efe Beşok, Deyan Ivanov 13

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan, Crocker 14, Mejia 16, Kaya Peker 12, Caner Topaloğlu 4, Micic 7, Copeland 8, Koloyan Toshkov Ivanov 12

1. Periyot: 19-25

Devre: 36-40

3. Periyot: 59-53

Normal süre: 71-71

5 faulle çıkanlar: Dk. 36.51 K

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