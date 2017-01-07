"ETO'O KARARINI ORADA ÖĞRENDİM"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da Abdullah Şanlı'nın sorularını yanıtladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da Abdullah Şanlı'nın sorularını yanıtladı.

"Yönetim kurulu kararı"

Eto'o'nun takımda kalmasının yönetim kurulu kararı olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, "Eto'o kaldığı halde forvet alacağım bi tane daha. Eto'o daha gündemde yokken biz Beşiktaş'tan Kerim Frei'ı istedik. Beşiktaş kabul etti ama Frei kabul etmedi, yurt dışına gideceğini söyledi. Saygı duyduk" dedi.

Forvet için kimi düşünüyor? Drogba...

Forvet transferi için isim vermekten kaçınan Çalımbay, "Net bir isim yok. Eto'o kaldığı için ona göre bakacağız. Eto'o gitseydi iki forvet bakacaktık" diye konuştu. Çalımbay, Drogba iddiaları içinse "İlgilenmiyoruz" ifadesini kullandı.

Orman ve Güneş'e ayıp edildi mi?

Eto'o'nun takımda kalacağının açıklandığı esnada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş de orada bulunuyordu. Bu durum sosyal medyada tepki toplarken Çalımbay şunları söyledi: "Orada taraftarın da beklediği bir şeydi bu. Yani her şey orada belli oldu. Eto'o da söylemek istiyordu kendisi. Daha önce söylenseydi iyi olurdu ama taraftarın beklentisi olduğu için söylendi."

"Para işlerine karışmam"

"Eto'o'ya zam yapıldı mı?" sorusunu da cevaplayan 53 yaşındaki teknik adam, "Ben oyuncuların para işlerine karışmıyorum. Eğer yönetim bana bir şey sorarsa o zaman konuşurum" dedi.

"Sahnede öğrendim"

Eto'o ile iki gündür görüşüldüğünü ifade eden Çalımbay kararı ilk kez sahnede öğrendiğini söyledi.

"Sandro ile bir kez daha görüşeceğiz"

Son olarak Queen's Park Rangers'ın Brezilyalı orta sahası Sandro hakkında konuşan Antalyaspor hocası, "Sandro ile görüşüldü ama net bir imza yok. Şu anda bir daha görüşülecek. Kendisi ve menajeri Antalya'da. Eğer anlaşılırsa imzalar atılacak. Arkasından bir forvet ve bir de kanat istiyorum. Şu anda Salih'i aldık sadece" şeklinde konuştu.