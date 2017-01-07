"BRUMA'DAN DAHA ÇOK NANİ'YE BENZİYOR"

Yunan gazeteci Sotiris Milios, Radyospor'da Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'i değerlendirdi.

Yunan gazeteci Sotiris Milios, Radyospor'da Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'i değerlendirdi.

"Garry Rodrigues, Yunanistan Ligi'nde bu sezonun en hızlı oyuncusu" diyen Milios, "Her iki kanatta da oynayabilen, oldukça hızlı bir oyuncu. Geçen sezon PAOK teknik direktörü Igor Tudor, 3-5-2'nin sağ kanadında da kullanmıştı" şeklinde konuştu.

Rodrigues'in tarz olarak Bruma'dan daha çok Nani'ye benzediğini söyleyen Milios, "Zaten Cape Verde teknik direktörü de benzer ifadeleri kullanmıştı" dedi.

Sotiris son olarak şunları ifade etti: "Bruma bir yıldız ancak Garry daha çok takım oyuncusu konumunda. Gelişime açık bir oyuncu. Galatasaray formasıyla fiyatını katlayabilir."

İstatistikleri:

Garry Rodrigues bu sezon Yunanistan Ligi'nde en çok asist yapan ilk dört oyuncu arasında yer alıyor.

Maç:12

Gol:3

Asist:4

Şut:28

İ.Şut:14

Orta:65

Yapılan Faul:16

Sarı Kart:2

Kırmızı Kart:0

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında da 2 gol-1 asist ile oynadı.

Genel olarak Yunan Ligi istatistikleri

Maç:38

Gol:9

Asist:9